NOVENTA Vic.na – Domani il Concerto sotto le Stelle

Sabato 19 maggio ore 21.00, davanti villa Barbarigo, la banda comunale Philharmonic Fantasy Band Vi invita al “Concerto Sotto le Stelle”. Terza edizione di un evento, patrocinato dal Comune di Noventa Vicentina in collaborazione con la Proloco. Un momento di buona musica, e giusto riconoscimento ad un gruppo bandistico che negli anni ha saputo crescere, coinvolgere giovani ed essere apprezzato a Noventa ed in tutta l’Area berica. Il programma musicale scelto per l’occasione spazierà fra diversi generi musicali: dalla musica leggera, al jazz, fino alle colonne sonore di film. È il risultato del lavoro svolto dai giovani musicisti che ha portato, durante gli ultimi eventi,

molta partecipazione ed interesse da parte del pubblico.