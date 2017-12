NOVENTA Vic. – Il Concerto di Natale, in diretta radio…

Tutto pronto a Noventa per uno dei momenti più suggestivi dell’anno. Nel Duomo andrà in scena il Concerto di Natale 2017 a partire dalle 20.30 di sabato 23 dicembre. Il coro Alpino “U.Masotto” diretto dal Maestro Barbara Candeo con il coro “Casette” di Legnago diretto dal Maestro Thomas Gelain, con l’organista Fabio Zappon, si esibiranno in una serata speciale patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Noventa. Quest’anno il concerto sarà trasmesso in diretta da Radio Noventa, emittente locale che sarà presente in Duomo