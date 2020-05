NOVENTA – Vento di aiuto… all’ospedale Pietro Milani

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Stamane, lunedì 25 maggio, la consegna alla presenza del sindaco Mattia Veronese assieme al Presidente ABAM ONLUS Paolo Bassan, alla referente di zona Michela Bressan, a Mariagrazia Busato e ai ragazzi de Il vento dell’aiuto. Sono stati donati dei termoscanner (termometri a infrarossi) per l’ospedale P. Milani di Noventa. Il materiale è stato acquistato grazie alle donazioni raccolte da ABAM Onlus tramite il loro conto corrente. “Un particolare ringraziamento -scrive il sindaco- ai ragazzi e volontari dell’associazione Vento dell’aiuto per il loro contributo, frutto delle attività e dei risparmi ottenuti con le esibizioni del coro nel periodo dello scorso Natale. Gesti importanti che testimoniano l’attenzione del mondo associativo del territorio per il nostro ospedale.