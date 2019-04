NOVENTA – Vende online attrezzo ginnico: truffato per 2 mila euro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di truffa, E.B 43enne residente a Cimadolmo in provincia di Treviso.

L’indagato, nelle settimane precedenti, aveva contattato un 41enne residente a Noventa Vicentina che aveva pubblicato nel sito www.subito.it l’annuncio di vendita di un attrezzo ginnico del valore di € 250,00.

Il venditore, definita la trattativa, è stato invitato dall’indagato a recarsi presso lo sportello postamat dell’agenzia postale di Noventa Vicentina dove, nell’errata convinzione di vedersi accreditato l’importo stabilito, di fatto effettuava una ricarica di € 2.102,00 a favore di una carta PostePay risultata intestata alla persona denunciata che, nei giorni successivi, si rendeva irreperibile a qualsiasi chiarimento.

