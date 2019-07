NOVENTA V.NA – Emesso il divieto di usare le acque dei canali del Leb

Il Sindaco di Noventa Vicentina ha emesso oggi un’ordinanza di sospensione dell’utilizzo delle acque dei canali alimentati dal Leb a scopo irriguo dopo l’incendio del 1 luglio alla Isello Vernici.

Ecco il testo dell’ordinanza:



Verificato che parte delle sostanze inquinanti sono confluite anche nel Fiume Guà;

Preso atto che al fine di impedire la diffusione di sostanze venefiche nella rete idrica, è stato chiuso il

canale LEB; di conseguenza tutti i canali del territorio vicentino alimentati dalle acque del LEB si trovano in un

grave stato di sofferenza idrica;

Preso atto altresì, che la scarsa quantità d’acqua e le elevate temperature stanno provocando

una drastica riduzione dell’ossigeno disciolto e si potrebbe verificare una moria generalizzata della fauna ittica

presente nei corsi d’acqua in parola;

Viste le comunicazioni della Provincia di Vicenza del 5.7.2019, prot. com. n. 13639 del 5.7.2019 e la

comunicazione di A.R.P.A.V., in data odierna, prot. com. n. 13643/2019, con le quali invitano i Comuni a emanare

ordinanze comunali di sospensione dell’utilizzo delle acque a scopo irriguo fino alla riapertura del canale di

alimentazione del sistema idrico in parola.

ORDINA

per le motivazioni in premessa esposte, la SOSPENSIONE dell’irrigazione dei terreni, con acqua proveniente

dai canali alimentati dal LEB, con decorrenza dalla data ed ora di emissione della presente ordinanza e fino alla

riapertura del canale di alimentazione del sistema idrico LEB”.