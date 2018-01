NOVENTA V.NA – Weekend con la Befana

La tradizione dell’Epifania si festeggia a Noventa Vicentina con due eventi caratterizzati dal falò, dalla presenza di befane dispensatrici di calze ripiene di dolci per i più piccoli e vin brulè per i più grandi. “Venerdì 5 gennaio – dichiara il vicesindaco Mattia Veronese – alle ore 20.30 in sede del Comitato Caselle ci sarà il classico falò della Vecia, mentre sabato 6 gennaio alle ore 18.00 presso la baita del Gruppo Alpini “U. Masotto” (via degli Alpini – laterale via De Gasperi) ci sarà la Festa della Befana”.