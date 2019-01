NOVENTA V.NA – Via Marconi, al via la sostituzione delle piante

Come da programma l’Amministrazione comunale di Noventa Vicentina sta provvedendo a sostituire le piante lungo via Marconi (la via delle scuole medie). Le piante oggetto del taglio erano in buona parte malate e pericolose: durante alcuni recenti eventi atmosferici alcune erano cadute e molti rami rischiavano di rompersi. In breve tempo, finita l’operazione di taglio, saranno piantumati in tutta la via altri 50 alberi di medio fusto e idonei all’ambiente.