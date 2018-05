NOVENTA V.NA – Vendono auto sul web incassando i soldi e poi spariscono: 3 denunciati

Vendono una Golf a 900 euro su subito.it, incassano i soldi e spariscono. I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina ieri hanno denunciato in stato di libertà G.R 62enne residente a Novara, S.H 25enne residente a Dalmine in provincia di Bergamo e J.B 21enne residente a Seveso in provincia di Monza e Brianza, tutti con precedenti, per il reato di truffa in concorso.

Le indagini dei militari sono iniziate nei giorni scorsi a seguito della denuncia presentata da un noventano, che dopo aver visto su subito.it l’inserzione relativa ad una Volkswagen Golf 5^ serie, al costo di 900 euro aveva contattato gli indagati per definire le relativa modalità di acquisto. Nonostante il bonifico eseguito a favore di una carta PostPay, l’auto non era mai consegnata e gli autori si erano irreperibili a qualsiasi richiesta di chiarimento.