NOVENTA V.NA – Studenti-lavoratori in un innovativo progetto al Masotto

Frequentare la quarta e quinta superiore non solo con un contratto di apprendistato in tasca, ma anche con un’esperienza di lavoro importante nel proprio bagaglio di conoscenze e competenze. Questo è, in sintesi, l’obiettivo che si pone il progetto di apprendistato che, primo in provincia, prenderà il via all’IIS Masotto di Noventa dove Confartigianato Vicenza e Confindustria Vicenza hanno illustrato questa nuova contaminazione tra mondo della scuola e mondo dell’impresa alle proprie aziende associate. Gli studenti del biennio di specializzazione del corso “Tecnico della manutenzione e assistenza tecnica” avranno infatti la possibilità di svolgere parte della loro formazione in aula e parte in azienda, il tutto tutelati da un contratto di apprendistato, ovviamente retribuito, e dal conseguente progetto formativo. “Una modalità che va addirittura oltre l’alternanza scuola lavoro – spiega il direttore scolastico Carlo Alberto Formaggio – e si ispira al sistema duale tedesco, migliorandolo. Per questo auspichiamo venga approvato dall’ufficio scolastico regionale”. “Questo progetto risponde ad una delle più sentite esigenze degli ultimi anni del mondo imprenditoriale vicentino, ossia la difficoltà di trovare personale tecnico e specializzato allineato ai bisogni aziendali. Finalmente il sistema scolastico arriva a riconoscere valore formativo all’azienda e questo ci offre la grande occasione di formare le risorse umane fin dai banchi di scuola, in modo che arrivino nelle nostre aziende già attrezzate e consapevoli del loro ruolo. Certamente una sfida che va affrontata con entusiasmo e che non ci troverà impreparati”, questo il messaggio di grande soddisfazione di Sandro Venzo, componente di Giunta con delega al Lavoro, Formazione e Scuola di Confartigianato Vicenza. Oltre ad essere figure particolarmente richieste sul mercato del lavoro, i diplomati del Masotto, per la qualità della formazione e la portata innovativa della scuola risultano particolarmente adatti all’inserimento immediato tanto è vero che una delle imprese del territorio, la SAF di Grancona, rappresentata all’incontro dal direttore commerciale Sandro Fraron, negli ultimi 3 anni ha assunto ben 40 studenti. “Abbiamo voluto spiegare alle aziende del territorio come funziona questa nuova modalità di formazione e interazione tra studenti e mondo del lavoro – spiega Lara Bisin, delegata scuola di Confindustria Vicenza – in primis per far vedere che si può trovare un modo innovativo per sopperire alla scarsità di figure tecniche preparate, e su questo bisogna dare il giusto merito all’istituto che ha dato ascolto alle associazioni. In secondo luogo abbiamo voluto invitare caldamente gli imprenditori a prendersi carico di questi studenti volenterosi e di aprire le porte delle proprie aziende ai potenziali apprendisti. Si tratta infatti di un’occasione importante, non solo per i ragazzi, ma anche per le imprese che li ospitano e che possono formare delle persone che magari, al termine della scuola, potrebbero rappresentare un nuovo talento da inserire in azienda. E poi, senza mezzi termini, avere dei ragazzi preparati è un valore per tutto il territorio e l’ecosistema imprenditoriale locale”.