NOVENTA V.NA – Rapinata la Staff International: ladri scagliano estintori contro guardia giurata

Rapina nella notte alla Staff International Spa del gruppo Diesel di Renzo Rosso.

La scorsa notte verso le 3 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza e quelli della Stazione di Brendola sono intervenuti nella sede in via del Progresso 10 dove era stata segnalata una rapina in corso. Sei malviventi si sono introdotti all’interno della ditta e hanno asportato dei bancali con vari capi di vestiario. I ladri, poi, sorpresi da una guardia giurata di vigilanza, non hanno esitato a lanciargli contro degli estintori. La guardia giurata, in risposta, ha esploso in aria un colpo di arma da fuoco che ha messo in fuga i malviventi. Indagano i Carabinieri.