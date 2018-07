NOVENTA V.NA – Raccolta rifiuti, il Comune diffida la società Sesa per i disservizi causati dal suo personale

Il Comune di Noventa diffida la società di raccolta rifiuti a fronte di diverse segnalazioni di disservizio. E lo fa con un comunicato stampa ufficiale: “Vogliamo informare i cittadini che tale servizio fino alla data del 3 settembre prossimo è a carico della ditta SESA Spa di Este. Come già comunicato, a partire dal prossimo mese il servizio verrà svolto dalla Società CICLAT di Ravenna che ha vinto la gara predisposta dal Comune di Noventa Vicentina per i sei Comuni dell’area che fino a

poco tempo fa erano serviti da Padova Tre (che ha concluso la sua attività per le note vicende di dissesto di bilancio). Ci si scusa per questi disservizi che sono imputabili esclusivamente

alla cattiva gestione del personale di SESA che in questo momento, con

nostro forte disappunto, non sta operando in maniera corretta. Il Comune di Noventa Vicentina pur non avendo nessuna responsabilità sulla gestione del personale (Sesa in cui non abbiamo nessuna

partecipazione), ha raccolto queste segnalazioni e le ha trasmesse a chi di competenza diffidando l’azienda affinché possa richiamare il proprio personale”.