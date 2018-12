NOVENTA V.NA – Raccolta differenziata, due incontri informativi

A distanza di circa 3 mesi dal cambio dell’azienda che gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare a due incontri informativi sul servizio. Giovedì 6 dicembre ore 20.30 in teatro Modernissimo oppure, per favorire la più ampia partecipazione, giovedì 13 dicembre ore 20.30 sempre in teatro Modernissimo.

“È l’occasione per verificare se la raccolta attualmente soddisfa le aspettative dei cittadini – fa sapere l’Amministrazione comunale – sapendo che nella fase di cambiamento alcuni disagi erano previsti ed inevitabili. Inoltre gli incontri previsti, con la presenza dei responsabili della ditta Ciclat, serviranno per raccogliere osservazioni e dare ulteriori informazioni.

La raccolta differenziata dei rifiuti, la corretta pulizia degli spazi pubblici, il rispetto dell’ambiente sono elementi importanti per tutta la collettività ed un impegno civico che riguarda ogni cittadino”.