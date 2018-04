NOVENTA V.NA – Noventa in Fiore tra vivaisti e giardini

Noventa in Fiore è giunta alla 16 esima edizione e si svolgerà domenica 29 aprile in piazza IV Novembre e lungo le vie del centro. Durante la giornata una vasta esposizione con stand di fioristi, vivaisti e oggettistica per giardino allieterà la piazza del paese. L’animazione in piazza sarà curata da Radio Noventa, con la presenza di artisti di strada. I negozi del centro saranno aperti per tutta la giornata. Sarà inoltre possibile fare una visita guidata di Villa Barbarigo alle ore 11.00 e alle ore 18.00 con mostra fotografica a cura del FotoClub il Campanile sita nelle sale espositive del Comune.