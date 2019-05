NOVENTA V.NA – Stravince Mattia Veronese

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO — Arrivano i risultati dalle prime due sezioni scrutinate di Noventa Vicentina. Mattia Veronese sarebbe in vantaggio con percentuale oltre il 50% (secondo un primo dato ufficiale il 50,45%), secondo il candidato sindaco del centrosinistra Alessandro Romagna (con il 23,71%) e terzo Filippo Marchesin in lista con il sindaco uscente Marcello Spigolon (con il 13,59%). Voci dai seggi danno per vittorioso Veronese.