NOVENTA V.NA – Mattia Veronese eletto in Provincia: “Una nuova sfida”

Con 3868 voti ponderati il vicensindaco di Noventa, Mattia Veronese, è stato eletto in Provincia. Ieri, infatti, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vicenza. Sono stati chiamati alle urne tutti i Sindaci e i consiglieri comunali della Provincia, per eleggere 16 Consiglieri provinciali tra i 26 Amministratori comunali che si sono presentati su due liste. “Un risultato importante che voglio condividere con tutti gli amici Amministratori che mi hanno votato – commenta il vicesindaco noventano – grazie a quanti mi hanno votato. Un particolare ringraziamento a Fratelli d’Italia – continua Veronese – il Partito ha creduto in me e mi ha proposto e sostenuto tramite l’impegno del Coordinatore regionale Sergio Berlato, il Coordinatore provinciale Vincenzo Forte e i nostri militanti operativi nel territorio. Fa piacere vedere che il risultato finale è stato raggiunto con l’apporto di voti provenienti da tutta la Provincia, con un contributo importante espresso dall’area berica. Il Consiglio provinciale (soprattutto a Vicenza!) è il luogo di rappresentanza e riferimento degli Amministratori comunali. Con questa impostazione, si rinnova in me l’impegno politico rivolto sempre a porre la giusta attenzione ai territori. Avanti allora con questa nuova sfida”.