NOVENTA V.NA – L’amministrazione invita i cittadini ad un uso oculato dell’acqua

L’amministrazione comunale di Noventa chiede ai cittadini di utilizzare l’acqua dell’acquedotto solo per uso domestico: “Causa un maggiore consumo di acqua, dovuto anche ad una particolare situazione climatica, in generale il flusso presente nella nostra rete acquedottistica prima di giungere nelle varie abitazioni, va a ricaricare i depositi pubblici e privati, compresa la cisterna sul torrino nei pressi del campo da calcio, le cisterne di riserva del nostro ospedale, quella della casa di riposo. Per tali ragioni la pressione nei tubi ha subito un calo che potrebbe portare in alcune situazioni ad una minore erogazione d’acqua. A tal proposito, a Noventa come in altri Comuni dell’Area Berica, si chiede alla cittadinanza di utilizzare l’acqua dell’acquedotto solo per uso domestico”.