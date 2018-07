NOVENTA V.NA – LA NOTTE BIANCA SI FA IN TRE

Non una ma 3 notti bianche nel weekend che sta per arrivare a Noventa. Per la prima volta nel centro storico di Noventa una manifestazione per tutte le età con musica, cibo, divertimento ed eventi su tutte le piazze. Ce ne parla l’assessore al Commercio Simonetta Formenton.

Fra gli eventi ricordiamo sabato 21 Luglio le attrazioni gonfiabili e intrattenimento anche per i più piccoli in Piazza. Imperdibile lo Street Food & Beer Festival da venerdì a domenica nella splendida cornice del Centro Storico, un evento dedicato alle eccellenze e ai sapori dello Streetfood. Musica live e mercatini nelle tre nottate di Noventa.

Domenica il concerto dei Rumatera per la grande chiusura. Dalle ore 21.00 Piazza IV Novembre.