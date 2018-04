NOVENTA V.NA – La Cooperativa Casa Bianca premiata con il Club service 2018

La Cooperativa Casa Bianca Onlus ha ricevuto il prestigioso premio “Club service 2018”.

La Cerimonia si è svolta nella sede di rappresentanza Confindustria Vicenza a palazzo Bonin-Longare dove i premiati dell’edizione 2018, convocati dal Comitato organizzatore (Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist), sono stati applauditi dai Sindaci, Amministratori locali, rappresentati delle Forze dell’Ordine e società civile.

“Il premio alla Cooperativa Casa Bianca è motivo di orgoglio per Noventa e per tutto il territorio dell’Area Berica – commenta Mattia Veronese, vicensindaco e assessore al sociale – la professionalità e la capacità di creare forti e durature collaborazioni con le istituzioni locali sono gli elementi vincenti per un servizio socio-sanitario di qualità. Queste sono le caratteristiche della Cooperativa Casa Bianca che dal 1986 è al servizio delle persone con fragilità psichiatrica. Congratulazioni per questo importante riconoscimento”.