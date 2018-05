NOVENTA V.NA – Inferno sulla Valdastico: una città sotto choc

Noventa Vicentina si risveglia oggi nella più cupa disperazione: ieri mattina nell’ormai tristemente noto incidente mortale sulla Valdastico hanno perso la vita due cittadini noventani, morti carbonizzati sulle loro auto mentre erano in colonna in attesa che il traffico si sbloccasse per un precedente incidente. Invece un tir li ha investiti e non hanno nemmeno avuto il tempo di uscire dalle loro auto. Una morte atroce la loro e una disperazione immane per la comunità di Noventa, alla quale era molto legato anche la terza vittima della strage, l’artista Florio Pozza. A perdere la vita la giovanissima 17enne Arianna Rossetto, liceale stimata e promessa del tennis, con il padre Luciano, 51 anni, dipendente della Komatsu di Este, che stavano andando a Schio per un torneo. Ha perso la vita anche l’artista Florio Pozza, 61 anni, residente a Vicenza, notissimo nel Basso Vicentino, dove aveva vissuto e tornava spesso. Nato in Australia, era tornato a Vicenza all’età di 14 anni. Artista poliedrico, musicista, scultore, pittore e poeta, Pozza ieri stava proprio tornando da Noventa dove aveva appena tenuto un concerto alla Fondazione Stefani per persone disabili. Un ultimo gesto di un’umanità che lo contraddistingueva. La disperazione della piazza reale lascia spazio alla rabbia sulla piazza virtuale dei social network, dove i compaesani e molti altri vicentini puntano il dito contro i “camionisti troppo spesso distratti alla guida”.