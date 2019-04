NOVENTA V.NA – In Consiglio entra la questione evasione fiscale

Pubblichiamo la comunicazione del sindaco di Noventa fatta a margine del

Consiglio Comunale dello scorso 8 aprile 2019 a seguito dell’esame

dell’ODG: “APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ IMPIANTI BERICO TESINA SRL E SOCIETÀ IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA SRL NELLA SOCIETÀ VIACQUA SPA REDATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 2501 TER C.C.”

“Il Sindaco, concluso l’esame del punto all’OdG, dichiara di essere

tenuto a dare una doverosa comunicazione, al fine di non essere accusato

di omissione di informazioni dovute.

Fa presente anzitutto che è pervenuta via posta una

comunicazione-esposto a nome di un sedicente “comitato tasse e

balzelli”, con una pseudo sottoscrizione, da considerarsi peraltro

anonimo per questo motivo. Tale esposto, indirizzato alla Procura della

Repubblica di Vicenza, al Comando della Guardia di Finanza di Noventa

Vicentina e all’Ufficio Imposte del Comune di Noventa Vicentina,

contiene una dichiarazione circa il fatto che delle “figure pubbliche”

in sede locale abbiamo evaso tributi comunali.

A seguito di ciò, il Sindaco ha disposto presso l’Ufficio Ragioneria

l’effettuazione di tutta una serie di controlli analitici sui tributi

comunali corrisposti dagli Amministratori dell’Ente. Da tali

accertamenti è emerso in particolare che un Amministratore non ha

corrisposto al Comune, a partire da una ventina di anni fa, la tassa

rifiuti su un immobile di proprietà, per circa 16 anni. Ha pagato invece

gli ultimi 4 anni.

Si rileva quindi una evasione tributaria totale, in quanto il

contribuente non ha mai chiesto iscrizione a ruolo in quegli anni.

Il tributo doveva essere pagato in quanto in tale fabbricato il medesimo

contribuente, di cui non viene fatto il nome essendo la seduta

consiliare aperta al pubblico, ha sempre mantenuto la

residenza. Chiaramente, se la residenza non fosse sussistita, il

contribuente avrebbe dovuto pagare sullo stesso immobile l’ICI/IMU.

Il Sindaco ribadisce quindi che la presente comunicazione viene fatta

per dovere d’ufficio, al fine di non incorrere in omissione di

informazioni. Fa presente infine che i Consiglieri interessati possono

fare richiesta di visione o di rilascio copia della documentazione

inerente gli accertamenti effettuati dall’Ufficio competente.

Dall’Armellina: chiede indicazioni in merito alla persona interessata.

Sindaco: ribadisce che, essendo la seduta consiliare aperta al pubblico,

la legge non consente di fare nomi: i Consiglieri possono comunque

chiedere copia di tutti gli atti relativi, come già precisato.

Dall’Armellina: prende atto che il Sindaco ha fornito, a titolo

informativo, gli elementi inerenti questa vicenda. Chiede tuttavia se,

conseguentemente, l’Amministrazione farà un’azione legale in merito o

adotterà comunque delle misure relativamente alla fattispecie segnalata.

Sindaco: precisa che questi elementi dovranno essere valutati

attentamente. Comunque l’informazione data al Consiglio è sicuramente

doverosa in quanto la vicenda è diventata ormai di dominio pubblico e

perciò i Consiglieri devono essere informati in merito.

Si dà atto che l’integrale contenuto della discussione è registrato

nell’apposito supporto informatico conservato in atti dell’Ufficio

Segreteria, avente natura di documento amministrativo ai sensi dell’art.

22 comma 1 lett. d), in combinato disposto con l’art. 3 bis, della L.

241/90. Tale documento costituisce parte integrante del presente atto”.