NOVENTA V.NA – Gli Alpini e la città, un weekend di festa

Alpini? Noventa? Un connubio sempre vincente all’insegna della partecipazione, della festa e della solidarietà. Questo fine settimana il 2, 3 , 4 giugno Festa Alpina nella sede del Gruppo U. Masotto e sempre in tema “Alpini” il raduno vespistico di domenica mattina 3 giugno in piazza e in sede Proloco.