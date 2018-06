NOVENTA V.NA – Giocando a calcio per Deri

Una partita di calcio sul campo da lui fortemente voluto con le due squadre che ebbero l’onore di averlo come dirigente: questo è il modo migliore per ricordare Deri Forcato. Un evento organizzato dal Comitato Caselle in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, che si terrà nel campo comunale di Caselle di Noventa domani sabato 16 giugno a partire dalle ore 17.30. Al termine delle premiazioni, momento di convivialità in sede del Comitato.