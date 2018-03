NOVENTA V.NA- Frode nella costruzione del Palazzetto: 3 indagati e sequestri

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Noventa Vicentina, a conclusione di un’articolata attività di polizia giudiziaria nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni, hanno dato esecuzione a un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari di Vicenza. L’Autorità Giudiziaria berica, condividendo l’ipotesi investigativa dei finanzieri, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca, in relazione ai reati di frode in pubbliche forniture e truffa in danno di ente pubblico per un importo di 363.431 euro. L’indagine è relativa alla gara di appalto per la realizzazione della palestra comunale di Noventa, con la quale il Comune ha aggiudicato i lavori di costruzione di un palazzetto dello sport ad una società padovana, prevedendo espressamente che l’impianto fotovoltaico ricoprente la struttura sportiva avrebbe dovuto essere completato entro il 31 dicembre del 2010, ultima data utile per l’ottenimento da parte del Comune di Noventa Vicentina della particolare agevolazione finanziaria del “conto energia” del 2010. Poiché nelle clausole contrattuali dell’appalto erano previste penali finanziarie nel caso in cui l’azienda costruttrice non avesse concluso i lavori dell’impianto fotovoltaico entro la data prevista, la società aggiudicataria, ha attestato l’avvenuta ultimazione dei lavori in tempo utile al fine di evitare à fraudolentemente – l’esborso delle penali. Le indagini svolte dai finanzieri della Tenenza di Noventa Vicentina, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, hanno permesso di acclarare l’irregolarità nella certificazione della conclusione dei lavori individuando anche, con riscontri investigativi condotti sulla documentazione contabile, come parte dei materiali fossero pervenuti in cantiere con una tempistica assolutamente non compatibile con la certificazione prodotta,. Pertanto, il Tribunale di Vicenza ha disposto l’applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo, delle disponibilità finanziarie, nonché dei beni di cui i soci della società costruttrice avevano la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato. Il sequestro è stato eseguito su disponibilità finanziarie giacenti su conti correnti intestati e riconducibili ai soggetti indagati: B.S., 55 anni; B.M., 58 anni; Z.D., 46 anni.