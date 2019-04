NOVENTA V.NA – Finisce con l’auto nel fosso: imprigionato nell’abitacolo, salvato in extremis

Alle 11:10 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Saline a Noventa Vicentina per soccorrere un uomo finito con una vecchia Fiat 500 all’interno di un canale pieno d’acqua. L’automobilista ha perso il controllo della piccola utilitaria, finendo dentro il fossato e contro un terrapieno di cemento, rimanendo immerso nell’acqua stantìa per irrigazione, soltanto con la testa fuori. La squadra dei pompieri accorsa da Lonigo ha tagliato la cappotta dell’auto e il volante, riuscendo a liberare l’uomo di Noventa, che è stato posizionato su una barella spianale per essere issato a bordo strada. Il personale del Suem 118 ha stabilizzato il ferito in stato di ipotermia e trasferito in elicottero in ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.