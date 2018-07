NOVENTA V.NA – Festa in piazza: un successo nonostante il maltempo

Il tempo inclemente non ha fermato gli eventi noventani. E questo fine settimana un altro momento di ritrovo in piazza. Il paese si anima con l’impegno e la collaborazione di tutti.Ecco le dichiarazioni del vicesindaco Mattia Veronese:

“Ci inseriamo in punta di piedi in un dibattito che crediamo sia importante venga stimolato quando si parla del tema “come rendere più partecipate le iniziative pubbliche in paese”. Una aperta e libera discussione finalizzata ad arricchire le idee, motivare il volontariato e i privati, evitando facili polemiche e giudizi poco corretti (soprattutto quando non si conoscono certe realtà o situazioni). Permetteteci quindi questa riflessione – dichiara il vicesindaco – il fine settimana appena trascorso non è stato certamente favorevole per tutte le manifestazioni organizzate all’aperto…ma nonostante i capricci del meteo abbiamo registrato una buona partecipazione a tutti gli eventi organizzati a Noventa. Ci stiamo riferendo alle serate delle “Notti Bianche” e all’evento delle Saline “Balla con i luppoli” (qui alcune foto che ricordano alcuni momenti)”.

Per la prima manifestazione, “Notti Bianche”, ricordiamo che il Comune quest’anno in accordo con l’Ascom ha voluto dare un taglio decisamente diverso rispetto le edizioni precedenti. “Ci siamo affidati – continua Veronese – ad un gruppo organizzatore esterno, già con una esperienza consolidata in altri eventi simili presenti in altri paesi vicentini anche più grandi del nostro. Questo gruppo (di giovani) ha risposto positivamente alla nostra necessità di creare maggiore collaborazione per pubblicizzare la manifestazione, promuovere tramite una più calibrata operazione di marketing il programma delle serate, coordinare tutti i soggetti coinvolti. Non è stato facile e sicuramente tutto può essere migliorabile, ma nessuno può dire che non si è tentato qualcosa di nuovo e diverso per rendere il nostro centro attrattivo anche nei confronti di un pubblico esterno. Questo tipo di manifestazione, è bene ricordarlo, nasce da una esigenza prettamente commerciale. In determinate occasioni durante l’anno i negozianti chiedono di poter tenere aperti i propri esercizi in orari serali/notturni”.

È l’anima commerciale e la volontà di portare nei centri storici un pubblico sempre più vasto che sono alla base in origine di questi eventi: “Con i negozi aperti e con una serie di attrattive che devono essere coordinate tra pubblico e privato si crea l’evento “Notte bianca” – spiega ancora Veronese – Devono quindi essere i commercianti e l’associazione di categoria (Ascom) i primi organizzatori e sponsor di queste iniziative, proprio per l’origine “commerciale” di tale idea. Il Comune deve mettersi a disposizione favorendo la logistica, occupandosi di viabilità, coordinando i gruppi volontari (protezione civile in primis) e facendo da riferimento per il mondo associativo partecipante. È con questo spirito che quest’anno si è voluti tornare all’origine con una “scossa di novità”. Un primo passo è stato fatto. L’auspicio è che si consolidi, si migliori e sia una formula spendibile anche per l’anno prossimo (magari con una partecipazione maggiore di negozianti e una aggiunta di attività attrattive in più). L’importante è che venga valorizzato quello che già di buono si è visto: in primis il pubblico…nonostante il tempo!

Discorso a parte va fatto per la festa del Gruppo Noi Saline con l’edizione 2018 di “Balla con i luppoli”…qui tutto dipende dall’inventiva, dalla passione e dall’impegno di uno straordinario gruppo di ragazzi che hanno dimostrato ancora una volta di saper tener viva la propria contrà! Anche a loro è mancato solo un elemento: il clima favorevole. Per l’anno prossimo cercheremo di prenotare anche quello…e soprattutto, visto che il mese di luglio è particolarmente gettonato, confrontarci prima sul calendario eventi…ma anche qui senza tanti patemi visto che il pubblico è vario e soprattutto itinerante”.

Per questo fine settimana, 27 – 28 – 29 luglio, le attività di intrattenimento con buona musica e altrettanta buona birra (artigianale)proseguono con l’evento “Nova Beer Festival 2018” organizzato dalla Pro Loco in piazza IV Novembre.

“A chi si è impegnato, a chi si sta impegnando e a chi si impegnerà – conclude Veronese – per rendere vivo il nostro paese noi esprimiamo il nostro grazie”.