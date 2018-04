NOVENTA V.NA – Evade dai domiciliari: arrestato

I Carabinieri delle Stazioni di Noventa Vicentina e Lonigo, nel pomeriggio di ieri hanno arrestato Umberto Bellin, 23enne di Noventa, che era agli arresti domiciliari per estorsione, perché ad un controllo di rito non è stato trovato in casa. Partite immediatamente le ricerche, che hanno coinvolto pattuglie dei carabinieri e personale della polizia locale, Bellin è stato rintracciato dopo pochi minuti a casa di un amico, anch’esso con precedenti. L’arrestato, peraltro, già la scorsa notte alle 03.30 circa, era stato sorpreso dai militari della Stazione di Noventa Vicentina all’esterno dell’abitazione, e per questo motivo indagato in stato di libertà. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è adesso in attesa dell’udienza di convalida per direttissima in programma nella giornata di oggi presso il Tribunale di Vicenza.