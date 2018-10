NOVENTA V.NA – Controlli alle slot: multate due sale

Nelle ultime settimane la Tenenza della Guardia di Finanza di Noventa Vicentina ha intensificato i controlli in materia di gestione irregolare di NewSlot, apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro.

L’attività di contrasto al gioco irregolare, rivolta a quei locali che detengono le VideoSlot, avviene principalmente in una duplice direzione: il controllo dei dati comunicati telematicamente all’Agenzia Finanziaria ed il rispetto della limitazione di orario imposto dalle varie Amministrazioni Comunali attraverso specifiche ordinanze.

In particolare, a seguito delle numerose ordinanze dei Comuni che stabiliscono l’arco temporale di operatività dei giochi, i militari sono entrati nei locali degli esercizi pubblici al fine di accertare il funzionamento dei congegni elettronici nelle fasce orarie proibite.

Nel caso in cui le VideoSlot risultavano accese ed operative, i Finanzieri hanno provveduto alla redazione del verbale di contestazione di violazione amministrativa per inosservanza di quanto disposto dall’ordinanza sindacale. In un caso specifico è stato accertato che i locali, pur risultando formalmente chiusi, di fatto permettevano l’esercizio dell’attività di gioco attraverso l’accesso degli avventori da una porta di servizio posta sul retro dei locali stessi.

In due di questi ultimi controlli, inoltre, a seguito di reiterate violazioni è scattata la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento degli apparecchi da gioco ed intrattenimento per due sale giochi di Noventa Vicentina, gestite da soggetti di etnia cinese. Infatti nei loro confronti è stata applicato il provvedimento del Sindaco che prevede la sospensione dell’attività economica per un tempo da 1 a 7 giorni per le plurime violazioni da parte del medesimo esercizio pubblico in un ristretto arco temporale.