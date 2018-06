NOVENTA V.NA – Chiesetta Ca’ Arnaldi, intervento di manutenzione straordinaria

Con fondi comunali si sta provvedendo a mettere in sicurezza e sistemare il tetto della storica chiesetta del complesso Cà Arnaldi a Noventa Vicentina, compresa l’attigua canonica. È un intervento necessario per preservare questo patrimonio artistico per il quale l’Amministrazione comunale ha in previsione in futuro un intervento di restauro più consistente che prevederà interventi interni ed esterni. L’auspicio dell’amministrazione comunale è che questo gioiello artistico possa un po’ alla volta essere completamente sistemato e reso disponibile all’associazionismo culturale noventano.