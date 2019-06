NOVENTA V.NA – Buca stradale in centro, tecnici comunali al lavoro

Sabato si è aperta una buca in via Garibaldi, in pieno centro a Noventa Vicentina. Oggi si sono portati sul posto per un sopralluogo il sindaco Mattia Veronese con i tecnici comunali e quelli di Acque Venete: sembra che la buca sia dovuta al maltempo e a una probabile perdita di una tubatura, che ha eroso il terreno sotto. L’area è stata subito recintata e nei prossimi giorni i tecnici lavoreranno per risolvere il problema. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.