NOVENTA – Ufficializzata candidatura a sindaco di Filippo Marchesin

Entra nel vivo la campagna per le elezioni amministrative a Noventa Vicentina, dove il sindaco uscente, Marcello Spigolon, annuncia la candidatura di Filippo Marchesin, sostenuto dalla Lega e dalla lista “Per il buon governo – Lista Spigolon”. Si tratta del primo candidato a scendere ufficialmente in campo. Filippo Marchesin, noventano di 47 anni è architetto.

Ha conseguito la maturità scientifica conseguita al Liceo Scientifico Statale Umberto Masotto di Noventa Vicentina, si laurea in Architettura presso lo I.U.A.V. (Venezia) con una tesi di progettazione a Berlino. Esercita la professione di architetto ricevendo numerose commissioni pubbliche e private anche all’estero, tra le quali meritano particolare menzione un progetto per un edificio residenziale a Potsdam (Germania) e uno museale a Pola, in Istria. Partecipa a numerosi concorsi di architettura in cui risulta menzionato e vincitore tra cui il concorso di idee per la costruzione di una mediateca a Santorso, il concorso per la Riqualificazione e arredo del centro urbano di Campodarsego, il concorso per la costruzione di due nuove piazze per il comune di Caldogno e il concorso di idee per la riqualificazione della 42st a Manhattan New York.

Affianca l’attività di architetto con quella di docente di Disegno Tecnico, Elementi di Meccanica, Sicurezza, CAD-CAM presso il Centro di Formazione Professionale “Ludovico Pavoni” a Montagnana (PD), presso l’IIS di Lonigo e l’istituo Rossi di Vicenza; approfondisce continuamente la sua formazione in materia di sicurezza, risultando abilitato alla 818/1994 per la prevenzione degli incendi e iscritto presso le liste del ministero degli interni; superando l’esame del corso indetto dalla Protezione Civile sulla “Gestione tecnica dell’emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” completa la sua formazione tecnica in continuo ampliamento.

Fino al 2008 ricopre incarichi pubblici in qualità di membro della commissione per l’apposizione dei vincoli architettonici e paesaggistici della provincia di Vicenza ed attualmente riveste incarico di Commissario Tecnico d’Ufficio presso il tribunale di Vicenza.