Tre minorenni tentano furto all’Uplà: denunciati

Uno dei tre ha 13 anni…

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, nella serata del 17 aprile 2019, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per tentato furto aggravato in concorso, tre giovani studenti di età compresa fra i 13 ed 16 anni, residenti a Noventa Vicentina.

La richiesta di intervento al 112 perveniva dal punto vendita Uplà Mega Store, di via Carlo Porta a Noventa Vicentina, dove poco prima i dipendenti avevano bloccato i tre nel tentativo di sottrarre dei capi di abbigliamento, per un valore quantificato di circa € 240,00, previa rottura del dispositivo anti taccheggio.

I militari, giunti sul posto, preso atto dell’accaduto e restituita la refurtiva al titolare, accompagnavano presso la vicina Stazione Carabinieri i responsabili dell’accaduto che, al termine delle formalità di rito, venivano affidati ai rispettivi genitori.

L’Autorità Giudiziaria minorile informata dell’accaduto valuterà i conseguenti provvedimenti.