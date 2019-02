NOVENTA – Tolte le deleghe a Veronese, che risponde

(immagine di archivio)

Affida ad un comunicato stampa l’ex vicesindaco ed assessore di Noventa Mattia Veronese. Ecco quanto scrive dopo che il sindaco, Marcello Spigolon, ha preso la decisione ed ha nominato vicesindaco Simonetta Formenton.

“Dopo i nuovi successi elettorali con le elezioni in Provincia -scrive- con rammarico mi viene tolta la possibilità di concludere il mio mandato di Vicesindaco e ancora più importante ruolo di assessore al sociale. Cariche che ho ricoperto in questi anni con senso civico e responsabilità verso la mia comunità, verso coloro che mi hanno eletto e verso tutti i cittadini ritenendo che il sociale non ha distinzione di fede partitica o di altra appartenenza. Mi viene strappata la possibilità di continuare il mio operato istituzionale con i cittadini non per mia negligenza ma perché, alla soglia delle prossime amministrative, il sottoscritto sta prendendo in considerazione di allargare la visione politica noventana, ad una lista civica che prevede necessariamente un rinnovamento. La mia visione politica per Noventa prevede che ogni amministratore debba essere sempre più vicino al cittadino, punto di riferimento per i singoli, per le famiglie e il mondo associativo. Concludo affermando che il mio impegno sarà determinato dalla volontà di dialogo e di apertura verso tutti prospettando un progetto civico di ampio respiro. A tutto questo si aggiunge il mio nuovo impegno in Provincia tendente alla valorizzazione dell’Area Berica. Vi Ringrazio e confermo la mia determinazione e la mia piena disponibilità per Noventa Vicentina”.