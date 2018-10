NOVENTA – THIENE: Presunti atti sessuali con minorenne, smascherato dai filmati

Il 50enne di Noventa Vicentina, Paolo Marchetto, artigiano, sarebbe stato smascherato da pedinamenti e immagini video, tanto che le prove raccolte sarebbero schiaccianti. L’uomo è accusato di atti sessuali con minorenne.

Il 50enne residente in via Fioccarde avrebbe, in base alle accuse, instaurato un relazione con la figlia 13enne di amici. A rendere drammatico quanto sarebbe accaduto anche il fatto che, secondo gli inquirenti, i genitori della ragazzina non solo conoscessero, ma appoggiassero tale rapporto.

A guidare le indagini la Compagnia dei Carabinieri di Thiene coordinata dal capitano Davide Rossetti. Tutto è partito circa un mese fa quando un residente vicino all’abitazione della 13enne aveva segnalato ai carabinieri di aver notato la ragazzina uscire di casa mano nella mano con il 50enne. Subito sono scattate approfondite indagini tanto da ottenere dal PM Roderich Blattner un’ordinanza urgente di custodia cautelare nei confronti di Marchetto, posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. L’uomo si trova quindi a Noventa in attesa di essere interrogato. I carabinieri hanno interrogato diverse persone, fra cui i genitori. In base ai primi riscontri l’uomo avrebbe cominciato a frequentare la casa un paio d’anni fa, dopo aver conosciuto la famiglia per questioni lavorative. Si sarebbe poi innamorato della ragazzina, e la relazione sarebbe stata addirittura sostenuta dai genitori.