NOVENTA SOTTO CHOC – Anche l’artista Florio Pozza muore nell’incidente

La comunità di Noventa Vicentina è sotto choc. Colpita tre volte dal gravissimo incidente avvenuto intorno a mezzogiorno poco dopo il casello di Albettone-Barbarano in direzione Vicenza, nel quale sono morte tre persone carbonizzate, più una quarta in un precedente incidente avvenuto qualche decina di metri più avanti.

Oltre alla 17enne Arianna Rossetto e al padre Luciano che la stava accompagnando a Vicenza, perde la vita anche l’artista Florio Pozza, molto noto nel Basso Vicentino, dove aveva vissuto e tornava spesso, e non solo.

61 anni, nato in Australia, amato da tutti, stava tornando da Noventa dove aveva appena tenuto un concerto alla Fondazione Stefani per persone disabili. Un ultimo gesto di un’umanità che lo contraddistingueva. Era noto per miscelare nella sua arte figurativa e musicale le sue origini australiane e italiane. Anche se viveva a Vicenza era spessissimo nel Basso Vicentino dove aveva una fitta rete di amicizie e dove si recava per eventi culturali e solidaristici. Una gravissima perdita per a comunità noventana e non solo

