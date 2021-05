NOVENTA – Si presenta completamente nudo e ubriaco al bar: raffica di segnalazioni e denuncia

Episodio boccaccesco oggi a Noventa Vicentina poco prima delle 14. Un uomo di 35 anni originario del Bangladesh, residente a Vicenza e domiciliato in via Caselle di Noventa Vicentina, si è presentato al bar Le Caselle completamente nudo ed ubriaco.

L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione poco lontana dal bar, camminando lungo la Riviera Berica. E’ stato notato da molti automobilisti di passaggio che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale del Basso Vicentino, con il comandante Paolo Sartori, che l’hanno trovato nei pressi della propria abitazione, nella quale vive con altri tre stranieri.

Il 35enne è già noto alle forze dell’ordine per comportamenti simili e per episodi di ubriachezza molesta e gli agenti hanno dovuto faticare un po’ per fare in modo che si calmasse e si rivestisse. Ha infatti opposto resistenza ed ha minacciato i vigili ed è ‘tornato in sé’ dopo l’opera di convincimento del comandante. E’ stato sanzionato per atti osceni in luogo pubblico e denunciato per minacce a Pubblico Ufficiale. Ha raccontato di essersi recato al bar per riconsegnare dei soldi prestatigli.