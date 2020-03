NOVENTA – Servizio spesa e farmacie per persone anziane

Il Comune di Noventa Vicentina già fornisce tutto l’anno un servizio a domicilio con assistenza varia a persone anziane sole, disabili e a nuclei familiari in carico ai nostri servizi sociali tramite l’intervento di nostre operatrici. Tutto questo è coordinato dalla nostra assistente sociale che, in rete con il mondo associativo ed in particolare la Caritas, aggiorna settimanalmente la banca dati degli assistiti.

In questo momento di emergenza Coronavirus, in collaborazione con la Protezione Civile Nucleo Carabinieri in congedo e Protezione Civile ANA, il Comune va ad implementare il servizio domiciliare offrendo a persone impossibilitate perché sole o con fragilità, la possibilità di portare nelle loro abitazioni la spesa di generi alimentari di prima necessità e farmaci. A tal proposito è stato istituito un numero gestito dai volontari (0444 788534) attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 a partire da oggi, martedì 17 marzo, fino a venerdì 3 aprile 2020.

Oltre ai Carabinieri e ai nostri Alpini, si sono rese disponibili persone già inserite in altre associazioni caritatevoli e cittadini che hanno dato la loro libera disponibilità. A tutti i volontari viene rilasciato un documento a firma del Sindaco per potersi muove nel territorio comunale con la finalità prevista da tale iniziativa. Il contatto tra volontario e persona bisognosa sarà ridotto al minimo e con una procedura che vede la collaborazione degli esercenti resisi disponibili a tale servizio. Ringraziamo gli operatori della Protezione Civile per il coordinamento, tutti i volontari, il mondo associativo e i negozianti noventani.