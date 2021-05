Noventa senz’acqua fino a sera: rotta condotta

Noventa Vicentina: danneggiata la condotta idrica, rubinetti a secco fino a sera

Dalle 15.00 alle 22.00 di oggi intervento d’urgenza per riparare la falla e riattivare la fornitura. Possibili disservizi anche per il territorio di Sossano

Nel corso dei lavori di posa della fibra ottica in territorio di Orgiano, la ditta esterna incaricata dell’intervento ha forato con una trivella la condotta idrica proveniente da Lonigo.

La grossa tubatura alimenta i comuni di Noventa Vicentina e Sossano, che si affidano a Viacqua per la gestione del ciclo idrico integrato, insieme ad altri comuni del basso vicentino, gestiti invece da Acquevenete.

Le squadre di pronto intervento di Acquevenete sono intervenute nell’immediato al fine di garantire la fornitura idrica fino alle 15.00 di oggi pomeriggio. Successivamente e fino alle 22.00 di questa sera, il servizio sarà interrotto per consentire le operazioni di scavo e riparazione del tratto danneggiato. L’intervento richiede infatti lo svuotamento della condotta con conseguente sospensione della fornitura di acqua potabile.

L’interruzione della fornitura riguarderà anche il territorio di Noventa, ma non si escludono disservizi che coinvolgeranno anche il comune di Sossano.

Saranno forniti aggiornamenti nel corso del pomeriggio in base all’evolversi dell’intervento.

Si consiglia alla popolazione dei comuni di Noventa Vicentina e di Sossano di mettere da parte l’acqua necessaria per la cena e per le necessità della serata, con responsabilità, in modo che tutti possano disporre di un quantitativo minimo necessario.

La Società si scusa per il disagio e assicura che verrà riservata la massima celerità per la risoluzione del guasto, pur indipendente dalla propria attività.