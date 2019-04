NOVENTA – Sangue e mazzate al bar: arrivano i Carabinieri in forze

litiga per futili motivi ed utilizzando una mazza da baseball ferisce gravemente la controparte. Denunciato dai Carabinieri un 43enne.

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, in collaborazione con quelli di Campiglia dei Berici e Sossano, nel pomeriggio di ieri hanno denunciato per lesioni personali dolose e porto abusivo di strumenti atti ad offendere, E.M 43enne residente a Noventa Vicentina.

L’intervento delle pattuglie delle Stazioni di Campiglia e Sossano è stato richiesto alle ore 13.00 circa presso il bar “Borsa” del centro noventano dove, poco prima, per futili motivi era avvenuto un litigio tra il denunciato ed un suo coetaneo residente anche lui a Noventa. Dopo il litigio l’indagato era corso a casa per prelevare una mazza da baseball, ritornando poi nel locale dove, per la seconda volta, ha affrontato la controparte ed utilizzando la mazza l’ha colpito ripetutamente e con violenza in varie parti del corpo.

Il ferito, immediatamente soccorso, è stato accompagnato presso il vicino Pronto Soccorso dove gli sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in circa trenta giorni.

La mazza da baseball è stata sequestrata e spetterà ora all’Autorità Giudiziaria berica, cui è stato inoltrato un primo rapporto dell’accaduto con particolare riguardo al comportamento tenuto dall’indagato, valutare le sue responsabilità.