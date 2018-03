A Noventa ‘se rompe i ovi’ per Pasqua

Domenica 1 aprile, in occasione della Pasqua, la Proloco di Noventa Vicentina dalle ore 10.00 Vi aspetta davanti a villa Barbarigo, sede comunale, per la tradizionale “Rottura delle uova”. Una manifestazione secolare di buon auspicio che è occasione per uno scambio di auguri all’insegna del divertimento! Una gara in cui tutti possono partecipare, grandi e piccoli, con premi di cioccolata per i vincitori. Un ringraziamento ai volontari della Proloco per l’impegno profuso nel proseguire questa singolare e storica iniziativa! In caso di maltempo la gara si svolgerà sotto ai portici.