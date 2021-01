NOVENTA – Ricatto sexy per 54enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Disavventura sul web per un 54enne di Noventa Vicentina. L’uomo, impiegato e sposato, si presentato alla caserma dei carabinieri di via Cero per segnalare quanto accadutogli.

Ha riferito di essere stato contattato da una donna tramite la piattaforma social Hangout. Questa lo avrebbe ricattato minacciando di diffondere materiale erotico di cui sarebbe stato protagonista e avrebbe chiesto l’invio della somma di 500 euro.

L’uomo ha così sporto denuncia contro ignoti, riferendo ai militari di essere vittima di ricatto e di non essere protagonista dei presunti video