NOVENTA – Rapporti con una 13enne: condannato a 4 anni

Il noventano artigiano P. M., 52 anni, è stato condannato a 4 anni per atti sessuali con una minorenne, residente nell’Alto Vicentino. Il giudice ha respinto l’istanza della difesa che invocava una perizia per valutare la capacità di intendere e volere. L’imputato in aula aveva dichiarato che quel rapporto era ‘normale’. La notizia completa è riportata nell’edizione odierna de Il Gionale di Vicenza (pag.38). I due si erano conosciuti perché l’uomo aveva fatto dei lavori per i genitori della ragazzina. Per P.M. la relazione era stata consenziente, sarebbero andati a prendere un caffé poi lei l’avrebbe chiamato e sarebbe andato a trovarla. I fatti risalgono a due anni fa, quando dei vicini segnalarono ai carabinieri la frequentazione e gli atteggiamenti più che amichevoli fra il 52enne e la ragazzina.