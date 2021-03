NOVENTA – Quattro consiglieri regionali alla Fondazione Stefani

Importante incontro questa mattina, venerdì 12 marzo, in sede della Fondazione Candida Stefani & F.lli Onlus con il Presidente, Vicepresidente e il Direttore di questa preziosa istituzione socio-sanitaria. Presenti all’incontro, oltre al Sindaco di Noventa, i 4 Consiglieri regionali del nostro territorio: Joe Formaggio, Marco Zecchinato, Giacomo Possamai e Cristina Guarda (presente in videoconferenza). Impossibilitata a partecipare perché impegnata in Consiglio dei Ministri a Roma, l’onorevole Erika Stefani si è collegata telefonicamente per un saluto e per garantire la sua vicinanza (prossimamente avrà modo di incontrare le Amministrazioni dell’Area berica).

“È stata l’occasione -dichiara il sindaco Mattia Veronese- per fare il punto sull’attuale situazione per quanto riguarda le tematiche specifiche delle strutture e degli operatori che seguono la disabilità, ed in generale sul ruolo delle nostre realtà socio-sanitarie. L’incontro conferma, come avvenuto in altri momenti e come avverrà in prossime riunioni con i Sindaci del territorio, la volontà dell’Area berica di far squadra e avere una strategia politica che va oltre l’appartenenza partitica. La sanità e il sociale sono temi importanti che richiedono programmazione, dialogo, confronto, capacità di ascolto e conoscenza delle esigenze delle nostre comunità partendo dalla tutela delle fasce più deboli e fragili”.