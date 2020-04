NOVENTA – POJANA – Ancora denunce: chi acquista vino, chi finge di lavorare

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PRO-VINCIA (Clicca qui)

NOVENTA VICENTINA e POJANA MAGGIORE: denunciata una persona per falso ideologico e tre sanzionate amministrativamente per violazione delle norme tese ad evitare la diffusione del Covid-19



Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Vicenza finalizzati ad individuare eventuali trasgressori che non si attengono alle prescrizioni riguardanti il divieto di uscire dall’abitazione o dai rispettivi comuni.

Al riguardo, nella giornata del 10 aprile 2020 a Noventa Vicentina, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato à alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per falso ideologico, un 58enne residente a Casale di Scodosia (PD) che sottoposto a controllo giustificava la sua presenza nel comune riferendo che avevano terminato il suo turno di lavoro quale operatore ecologico. L’immediata verifica permetteva di appurare che l’interessato stava fruendo della giornata di riposo. Due giovani, entrambi residenti a Borgo Veneto (PD), sottoposti a controllo giustificavano la loro presenza asserendo che si stavano recando in un’ erboristeria del paese nonostante nel comune di residenza vi fosse la disponibilità di analogo punto vendita.

Infine a Pojana Maggiore un uomo residente ad Orgiano giustificava la sua presenza in paese riferendo che si stava recando in un’enoteca di Noventa Vicentina per acquistare del vino.