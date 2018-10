NOVENTA – Oltre alla Mostra anche ritrovo provinciale ANMIL

Domenica 14 ottobre 2018 a Noventa Vicentina, oltre alla tradizionale Mostra dei prodotti agroalimentari dell’Area Berica (con stand ed eventi in piazza tutto il giorno), vi sarà il ritrovo di tutti gli associati all’ANMIL provinciale (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro). In tutta Italia si celebra la 68^ giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, Noventa è stata scelta per rappresentare tutta la Provincia di Vicenza. La cerimonia partirà dal monumento davanti alla caserma dei Carabinieri alle ore 9.00, si sfilerà per la via centrale C. Porta, alle ore 10.00 breve convegno al Teatro Famiglia e ore alle 11.00 S.Messa in duomo. La cittadinanza è invitata a partecipare.