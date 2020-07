NOVENTA – Niente giostre, ma c’è il gemellaggio sportivo Vo’-Codogno (…e la pesca)

Il Comune di Noventa aveva annunciato qualche giorno fa che la sagra di San Luigi si sarebbe tenuta. A causa della situazione ancora di incertezza (e delle recenti vicende del focolaio covid che ha interessato il Basso Vicentino) e per rimarcare la prudenza, pur in una situazione di graduale allentamento delle restrizioni anti-covid, la tradizionale “Fiera di San Luigi” prevista dal 10 al 14 luglio non vedrà la presenza delle giostre in piazza per l’edizione 2020. Anche i fuochi di martedì 14 luglio sono annullati. “Ringraziamo comunque tutti i volontari dei vari gruppi (pro loco, Protezione Civile, anti-incendio) per la disponibilità data nel servizio sicurezza” scrive il sindaco Mattia Veronese.

Rimane invece attiva la Pesca di Beneficenza organizzata dalle volontarie del gruppo parrocchiale (locandina sotto).



“Inoltre -aggiunge il sindaco- come gesto simbolico e nel ricordo delle comunità particolarmente colpite nei mesi scorsi dal coronavirus, la nostra piazza IV Novembre ospiterà una breve tappa del circuito ciclistico non competitivo che collegherà, sabato 11 luglio, “Codogno a Vó Euganeo”.

La tappa noventana, prevista nel primo pomeriggio, vedrà l’arrivo di una quarantina di giovani ciclisti (aderenti tutti ad associazioni riconosciute dalla Federazione Ciclistica Nazionale, alcune di queste impegnate a livello professionistico) che si incontreranno con una rappresentanza dell’associazione ciclistica di Vo’. Dopo le foto di gruppo, lo scambio delle maglie ed un saluto davanti al nostro Comune, i ciclisti proseguiranno verso Vo’. L’iniziativa è nata su idea dell’Associazione “I colori per la Pace” di Sant’Anna di Stazzema. Un omaggio alle vittime del coronavirus, a quanti hanno combattuto e stanno combattendo contro questa pandemia, alle comunità più martoriate, ma soprattutto come segno di rinascita delle attività sportive e di speranza per tutte le varie realtà impegnate nella ripresa. Grazie agli organizzatori per aver scelto Noventa come momento di ritrovo; anche questo è un gesto significativo!”