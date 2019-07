Lite per mancata precedenza: estrae la pistola, denunciato 32enne

32enne denunciato per minaccia aggravata dall’uso di una pistola

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, hanno denunciato oggi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per minaccia aggravata dall’uso di un’ arma, D.S 32enne residente ad Orgiano.

L’intervento dei militari dell’Arma veniva richiesto al 112 alle ore 10.30 circa di martedì 9 luglio 2019 da parte di 35enne di nazionalità marocchina, residente ad Orgiano, che, poco prima, in via Godicello di Noventa Vicentina (strada che collega Noventa a Cagnano di Pojana Maggiore) aveva avuto un diverbio per una mancata precedenza stradale con un individuo, il quale lo aveva minacciato ripetutamente esibendo una pistola, per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura.

I militari attraverso l’aiuto di alcuni testimoni risalivano all’identità del proprietario, corrispondente all’indagato, ed una volta raggiunta la sua abitazione procedevano alla perquisizione che consentiva di recuperare la pistola descritta, del tipo soft-air di libera vendita ma priva del tappo rosso.

L’arma veniva sequestrata e dell’accaduto è stata notiziata l’Autorità Giudiziaria che valuterà i provvedimenti da adottare nei confronti del responsabile.