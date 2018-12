NOVENTA – Le canzoni di Lucio Dalla al Modernissimo

LE CANZONI DI LUCIO DALLA AL MODERNISSIMO – UN TRIBUTO ALL’INDIMENTICABILE ARTISTA BOLOGNESE DA PARTE DI UN GRUPPO DI AMICI MUSICISTI NOVENTANI – SABATO 8 DICEMBRE ORE 21.00

La passione per la musica e il ricordo di un grande artista come Lucio Dalla sono alla base della “rimpatriata di uno storico gruppo noventano”…i fratelli Gianni e Stefano Romagna, Fabio Ferla, Alberto Rapisarda. Al quartetto si aggiunge per l’occasione anche Gianni Morato. Amicizia, voglia di ritrovarsi e soprattutto le canzoni di Dalla sono gli ingredienti giusti per una serata a lungo attesa e preparata… Quando? Sabato 8 dicembre ore 21.00 Dove? Al Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina.