NOVENTA – Lavori in via Marconi, cambia la viabilità del centro

È previsto, da mercoledì 10 marzo a mercoledì 24 marzo, o comunque fino alla conclusione dei lavori, un cantiere lungo via Marconi, gestito da Viacqua spa, per la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura, per il quale sono necessarie le seguenti modifiche alla normale viabilità:

chiusura del traffico veicolare di via Marconi lungo il tratto stradale adiacente al campo sportivo G. Fracca;

doppio senso di marcia nel tratto stradale di via G. Marconi, fronte scuole, compreso tra via Braggion e l’area di cantiere;

inversione del senso di marcia di via Braggion con nuovo senso di percorrenza da via G. Marconi e uscita su via C. Porta;

chiusura di via Palladio verso via G. Marconi, con divieto di accesso e di uscita da via G. Marconi;

durante i soli orari di ingresso e uscita delle scuole – dalle 7.30 alle 8.10, dalle 12.45 alle 13.30, dalle 16.00 alle 16.30 – è consentito il transito all’interno del parcheggio della scuola primaria Bertapelle con uscita su via Zanettini.

In allegato copia ordinanza dell’Ufficio tecnico e cartina riassuntiva sulle modifiche temporanee di viabilità.