NOVENTA – Lavori alla materna ‘2 giugno’

In questi giorni sono stati completati i lavori di sostituzione dei serramenti alla scuola materna “2 Giugno” e opere di miglioria per le uscite di emergenza nello stesso stabile. L’importo complessivo di questi lavori è di 28mila euro di cui 15mila provenienti da un contributo straordinario del Comitato di gestione della Scuola e il restante coperto da un contributo regionale. Ringraziamo i genitori che con questo gesto hanno dimostrato particolare attenzione per un ambiente scolastico e una sensibilità che va oltre al rendere sicuro un edificio destinato ai più piccoli.

Prossimamente -annuncia il sindaco Mattia Veronese- sempre per la scuola materna “2 Giugno” l’Amministrazione comunale” ha in previsione questi interventi: sistemazione e implementazione impianto elettrico;sistemazione della pavimentazione della biblioteca;divisione dei bagni per due aule. L’importo di questi lavori sarà di circa 6.500 euro. Le opere verranno concluse entro l’inizio dell’anno scolastico. Nei mesi successivi sono in programma altri interventi in modo particolare per l’acquisto di nuovi arredi.