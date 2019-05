NOVENTA – Inizia l’era Veronese che annuncia: “Riapriranno i palazzetti”

Prima riunione di maggioranza ieri sera a Noventa Vicentina. Il gruppo si è riunito in sala Giunta, pronto ad avviare la Noventa 2.0 del dopo-Spigolon. Grande entusiasmo fra i consiglieri di maggioranza eletti, pronti a mettersi al lavoro. Ancora nessuna indiscrezione sulla probabile giunta, che verrà composta a breve.

Il sindaco Veronese, forte dei suoi due terzi di voti ottenuti sul totale degli elettori noventani ha sottolineato, prima dell’incontro, l’importanza del risultato elettorale, che è andato oltre ogni più rosea aspettativa.

“Un segno -ha dichiarato- che Noventa vuole cambiare e crescere e noi ci metteremo al lavoro, con entusiasmo e determinazione per soddisfare quanto i cittadini si aspettano. Una delle cose che più mi soddisfa -ha aggiunto Veronese- è che la nostra lista ha sì ottenuto più di 3000 voti, ma che l’80% di chi ci ha votato ha espresso un voto di preferenza, scegliendo questo o quel consigliere, segno che la squadra che abbiamo messo in campo è davvero espressione del territorio. Anche i non eletti hanno ricevuto molte preferenze e anche loro saranno coinvolti nel gruppo di maggioranza per le scelte amministrative del nostro paese”.

Infine un’anticipazione. Il sindaco ha annunciato che a breve riapriranno finalmente i palazzetti dello sport di Noventa (in primis Saline e successivamente Frassenara) dopo la chiusura nel 2016 in seguito ad una problematica relativa ai certificati antincendio.